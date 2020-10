Mentor Anny Przybylskiej przestrzega jej córkę: "Będą jej obiecywać ZŁOTE PANTOFELKI, już są na nią naciski"

Przełom w karierze aktorskiej Anny Przybylskiej nastąpił, kiedy Radosław Piwowarski zdecydował się obsadzić szesnastoletnią wówczas dziewczynę w filmie Ciemna strona Wenus . Reżyser od tego czasu uchodził za jej mentora i to właśnie on miał się podjąć stworzenia biograficznego filmu o zmarłej aktorce. Spekulacje na temat produkcji o roboczym tytule Gwiazda krążyły w mediach przez lata, pojawiały się nawet typy co do obsadzenia głównej roli, ale ostatecznie pomysł nigdy nie wszedł w fazę realizacji. Decydujący miał być ponoć głos rodziny Przybylskiej, która nie była przychylna przenoszeniu na ekran historii życia i śmierci aktork i.

Temat filmu znów jednak wrócił do mediów, tym razem za sprawą wywiadu Piwowarskiego z tygodnikiem Flesz. Reżyser odniósł się do życzeń części fanów, by w ewentualnej filmowej biografii Przybylskiej obsadzić... jej córkę . Mimo że Oliwia Bieniuk nie kryje się z ambicjami pójścia w ślady mamy, nawet sam Piwowarski ocenił, że angaż w takim właśnie filmie nie byłby najlepszym pomysłem.

Teraz to już nie wiem, czy taki film kiedykolwiek powstanie. Gdyby to była biografia, uważałbym za niezwykle ryzykowne obsadzenie córki w roli Ani. Wiem, że pół Polski chciałoby to zobaczyć, ale ja bym się nie odważył. Może gdyby to był film inspirowany tą historią, taki o kopciuszku z Wybrzeża, który przyjechał do Warszawy i na którego punkcie wszyscy oszaleli, to wtedy tak. Jeśli okazałoby się, że Oliwka ma tylko 50 proc. talentu mamy, to i tak by wystarczyło - ocenił.