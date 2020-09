Odpicowana Oliwia Bieniuk niczym rasowa influencerka bryluje na imprezie sklepu odzieżowego (ZDJĘCIA)

Fanka Ani 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Gdyby Anka żyła nikt nie usłyszałby o Oliwii Bieniuk. Ona, która tak walczyła o prywatność teraz pewnie patrzy z góry i aż ją trzęsie. To tak w przenośni. A naprawdę to co z tym światem? Kolejne nijakie dziecko budujące"karierę"na nazwisku i współczuciu. Co trzeba mieć w głowie...