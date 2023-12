Mężczyzna wygrał na loterii 56 milionów złotych. Ożenił się 5 razy, roztrwonił fortunę i wrócił do zwykłej pracy

Można by pomyśleć, że wygrana kilkunastu milionów funtów na loterii to przepustka do długiego, beztroskiego i luksusowego życia. Ale jak pokazuje historia Marka, nie każdy jest w stanie odpowiednio zarządzać takim majątkiem. Wystarczy kilka zbyt pochopnych decyzji, by cały ten majątek zniknął.