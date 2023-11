Influencerka chciała zmniejszyć usta. Po zabiegu urosły do MONSTRUALNYCH rozmiarów. "PRAWIE UMARŁAM"

Jhh 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Witam nie wiem gdzie o tym napisać. Otóż jestem atrakcyjna kobieta i często dostaje komplementy pochwały. Z tym ze od ludzi obcych.. już któryś raz trafiłam ns fsceta ktiry jak ognia unika powiedzenia czegoś miłego na temat mojej atrakcyjności a zachwyca siè innymi kobietami, pokazuje zdjęcia np byłych czy mówi o atrakcyjnych koleżankach. Jeśli chodzi o mnie np wyłapują mankamenty typu jakaś krostkę, ostatnio distalam „komplement” ze mam figurę 10/10 i zaraz dodał zebym sobie nie pomyślała ze jestem jakaś niesamowita tylko to taka informacja, albo gadanie ze on to nie zwrócił uwagi jak wyglądam jak jestem ubrana albo gadanie ze on miał zawsze piękne kobiety ale zrozumiał ze wygląd nie jest najważniejszy teraz itd. Jak sama o sobie mówię coś miłego to jest milczenie i po minie ewidentnie widać ze nie jest wtedy zadowolony. Zebrałam zachowania trzech moich ostatnich facetów. Nie rozumiem jak to się dzieje ze zawsze trafiam w ten sposób? Oczywiście te znajomosci długo nie przetrwały bo nie pozwolę tak się traktować ale dlaczego trafiają mi siè tylko tacy??? Ja jestem po studiach atrakcyjna dobrze ubrana , nir mam dzieci rozwodów na koncie a zawsze trafiam na jakiś rozwodników kryminalistów itd zastanawiam się czy nie powinnam randkować bardziej na swoim poziomie z facetami atrakcyjnymi społecznie i fizycznie. Odnoszę wrażenie ze oni chcą zebym była zakompleksiona i ściągnąć mnie w dół bo wiedza ze jestem dużo bardziej atrakcyjna niż oni