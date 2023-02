Żabson i jego dziewczyna, Lila Janowska, BŁAGALI GWIAZDĘ PORNO O ZDJĘCIE? Mia Khalifa zgasiła rapera (FOTO)

LeL 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Dziewczyna Zabsona musi uważać, bo chłopak Ewy Farnej kiedyś zostawił Ewę dla gwiazdki po/rno . Ewa opisała swój związek z byłym chłopakiem. Była jeszcze nastolatką i bezgranicznie ufała mężczyźnie, który okłamywał ją, spotykając się z... gwiazdą por no. Na portalach pojawiły się zdjęcia mojego chłopaka z inną dziewczyną i to nie takie, że się z nią tylko spotkał, to były zdjęcia świadczące o tym że on z nią jest, żyje... prowadzi podwójne życie - wspomina Farna." Ja oczywiście wierzyłam swojemu facetowi, a nie mediom. Ale już nawet fotoreporterzy przy różnych okazjach mówili mi, że te zdjęcia są autentyczne i że on naprawdę spotyka się z inną i że oni mnie lubią i dlatego mi to mówią. Pomyślałam więc, że skoro słyszę od nich takie rzeczy, to coś jednak się dzieje. Najgorsze było to że kłamał mi prosto w oczy, nawet jak już wszyscy wiedzieli to on nadal to dementował i mówił mi że mnie kocha, chce być ze mną - mówił, że mnie kocha taką jaką jestem, brunetkę itd. - wtedy miałam jeszcze chyba aparat na zębach - a tamta dziewczyna... Okazało się że jest byłą gwiazdą porno, blondynką z dużymi piersiami. Tak totalnie inna niż ja." - powiedziała Ewa.