Miała być ŻONĄ Michała Żebrowskiego. Do ślubu nie doszło. Jedno wyznanie aktora skreśliło ich wspólną przyszłość

Hot history 1 godz. temu zgłoś do moderacji 132 29 Odpowiedz

A ja wam przytoczę pewną historię z balu mistrzów sportu, chyba z 2018 albo 2019 r. Jedna z czołowych prezenterek z informacyjnej stacji z 24 w nazwie pokłóciła się ze swoim mężem. Opuścił on szybko po tym bal, a ona nie zamierzała reszty wieczoru spędzać sama. Pod wpływem % nakręciła się na pewnego byłego hokeistę, którego partnerka nie mogła zostać na balu. Zaczęła z nim flirtować, zatańczyli, aż w końcu wyszli na parking i udali się do jego samochodu, a tylną kanapę wykorzystali w wiadomym celu. Po wszystkim na chwilę wrócili na bankiet, a potem wzięli sobie pokój w części hotelowej z małżeńskim łożem. Na bal już nie wrócili, w pokoju przebywali do późnych godzin porannych. Akcję powtórzyli rok później na tej samej imprezie i balu fundacji TVN. Z tego co wiem ich gorąca znajomość trwa do dzisiaj.