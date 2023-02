Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones zachwycają na premierze "Ant-Mana". Zabrali ze sobą syna (ZDJĘCIA)

Iglo 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeżeli chłopak o tym marzy i i ma do tego talent, to niech się promuje i gra. Bardzo dobrze. Jak będzie kiepski to i tak nic nie da ścianka z rodzicami. Oni dobrze o tym wiedzą- to nie te czasy