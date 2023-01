Michael Douglas wybrał się na zakupy z 19-letnią córką (ZDJĘCIA)

Michael Douglas to bez wątpienia jedna z największych gwiazd kina. 78-letni aktor nie obnosi się jednak ze swoją sławą i nieczęsto pokazuje się w wielkim świecie. W lipcu aktor widziany był na rodzinnych wakacjach z Catherine Zetą-Jones u wybrzeży słonecznej Majorki.

78-letni Michael w piątek widziany był w Santa Barbara, gdzie wraz z córką wybrali się na wspólny wypad na miasto. 19-letnia Carys Zeta Douglas to najmłodsza z trójki dzieci aktora i jedyna córka Catherine , która zdaniem wielu fanów wygrała genową loterię i odziedziczyła urodę po znanej mamie .

Podczas piątkowej eskapady tata i córka zostali "przyłapani" przez paparazzi, którzy zrobili im kilka portretów. Douglasowie miło spędzając czas we własnym gronie, wybrali się na lunch do jednej z okolicznych piekarni. Po posiłku spacerowali kalifornijskimi ulicami, zaglądając do kilku sklepów i lokalnych galerii sztuki.