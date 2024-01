Michael Schumacher pokaże się po raz pierwszy od wypadku?! Ma wziąć udział w ŚLUBIE CÓRKI

Michael Schumacher to niewątpliwa legenda Formuły 1. Niemiec, który zakończył karierę w 2012 roku, jest siedmiokrotnym mistrzem świata i do niedawna pozostawał jednym z najlepszych kierowców. Według oficjalnej strony prestiżowych wyścigów samochodowych dopiero niedawno w rankingu wyprzedził go Lewis Hamilton.

Niestety życie napisało gwiazdorowi Formuły 1 dramatyczny scenariusz. W 2013 roku Michael Schumacher uległ tragicznemu w skutkach wypadkowi we francuskich Alpach. Doznał na tyle poważnego urazu głowy, że podjęto decyzję o wprowadzeniu go w śpiączkę farmakologiczną. Wybudził się z niej dopiero po pół roku i do dziś walczy o odzyskanie zdrowia. Aktualnie przebywa w domu, gdzie jest poddawany rehabilitacji. Ponad dwa lata temu na Netfliksie pojawił się dokument o Schumacherze, w którym wypowiadają się jego bliscy,

Sensacyjne wieści. Michael Schumacher pojawi się na ślubie córki?

Rodzinie kierowcy od ponad dekady udaje się strzec jego prywatności. Świadczy o tym fakt, że Michael od czasu wypadku na nartach nie był widziany publicznie. Sytuacja ma się jednak ponoć wkrótce zmienić. Według ustaleń zagranicznych tabloidów 55-latek pojawi się na ślubie swojej córki. Latem tego roku 26-letnia Gina Schumacher ma wyjść za wieloletniego partnera - Iaina Bethke.

Jak donosi włoskie "Corierre dello Sport" ceremonia odbędzie się w willi Schumacherów na Majorce. Położoną na wzgórzach Port d'Andratx nieruchomość kupiła w 2018 roku od prezesa Realu Madryt Florentino Pereza Corinna Schumacher. Hiszpańska rezydencja zostanie ponoć na czas weselnych uroczystości przebudowana na klinikę, tak, by wymagający stałej opieki medycznej Michael mógł świętować wielki dzień razem z córką. To właśnie przy okazji ślubu Giny goście zobaczą go po raz pierwszy od ponad 10 lat. Impreza będzie pilnie strzeżona przez chmarę ochroniarzy, których zadaniem będzie nie dopuścić do kierowcy nikogo z zewnątrz.

Przyjaciel o stanie Michaela Schumachera

Niedawno pojawiły się pogłoski, że stan Schumachera uległ niewielkiej poprawie i powoli staje się coraz bardziej samodzielny. Tak mówił o nim jego kolega:

Słyszę tylko przekazy z drugiej ręki. Od kilku osób dowiedziałem się jednak, że Michael jest w stanie zasiąść do stołu podczas kolacji, ale nie wiem, czy to prawda - ujawnił Johnny Herbert w rozmowie z portalem bettingsites.com.

