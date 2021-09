Dzieci Michaela Schumachera są już dorosłe. Gina i Mick opowiadają o ojcu w dokumencie Netflixa (FOTO)

Michael Schumacher to bez wątpienia jedna z legend Formuły 1. W trakcie wieloletniej kariery niemiecki kierowca aż siedmiokrotnie sięgał po mistrzostwo świata, stając się tym samym jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii wyścigów. W 2012 roku Schumacher zakończył karierę w Formule 1. Rok później kierowca uległ groźnemu wypadkowi podczas jazdy na nartach we francuskich Alpach, wskutek czego doznał rozległych obrażeń głowy. Niemiec przez pół roku pozostawał w śpiączce, z której wybudził się w 2014 roku.

Michael i Corinna doczekali się dwójki dzieci: 22-letniego Micka i 24-letniej Giny. Młody Schumacher postanowił iść w ślady ojca i podobnie jak on zostać kierowcą wyścigowym. Mick przygodę z bolidem rozpoczął, będąc jeszcze nastolatkiem. W 2020 roku zadebiutował w Formule 1 i obecnie jeździ dla Haasa. W rozmowie z twórcami dokumentu Schumacher nie ukrywał, że bardzo tęskni za ojcem i bez wahania oddałby wszystko, by móc zamienić z nim chociaż słowo.

Darzę tatę ogromnym szacunkiem. On ma niezwykłą osobowość (...) Czasami sam milkłem na jego widok. Kiedy się zjawiał, czułem, że przyszedł mój bohater. Gdy więc teraz na niego patrzę, myślę sobie: chcę być taki jak on. Ma w sobie tyle siły i spokoju ducha - przyznał młody Schumacher.

On jest bardzo mocny pod względem mentalnym. Pokazuje to każdego dnia. Naprawdę mocny (...) Jest moim ojcem i cieszę się, że nim jest - wyznała Gina w filmie Netfliksa.

Oczywiście, że tęsknię za Michaelem. Brakuje mi go każdego dnia. Jednak nie tylko ja za nim tęsknię. Również dzieci, najbliższa rodzina, chociażby jego ojciec, przyjaciele. Wszyscy tęsknią za Michaelem, ale Michael jest tutaj. Myślę, że to daje nam siłę - powiedziała w filmie Corinna.

Jesteśmy razem. Mieszkamy w domu, prowadzimy terapię. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Michael czuł się komfortowo. Aby czuł wsparcie rodziny, naszą więź (...) On zawsze powtarzał, że "co jest prywatne, takim pozostaje". To dla mnie bardzo ważne, aby Michael dalej mógł cieszyć się życiem prywatnym (...). Zawsze nas chronił, teraz my chronimy jego - dodała.