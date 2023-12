Michał Adamczyk otrzyma KOSMICZNĄ odprawę po rozwiązaniu umowy z TVP! Holecka może pozazdrościć

Wymiana rządu to jedna z największych zmian w Polsce tego roku. Jest to o tyle kolosalna różnica, że zmiany dotyczą nie tylko rady ministrów, ale też upolitycznionej przez PiS Telewizji Polskiej. Już w październiku, zaraz po wygranej opozycji, nieoficjalnie mówiło się o tym, że główne twarze TVP stracą pracę. To już się dzieje. Jak na razie to gwiazdy same jednak odchodzą od pracodawcy.