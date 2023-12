Michał Bajor zapytany o EUTANAZJĘ: "Mógłbym sobie na to pozwolić"

Michał Bajor jest obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 50 lat. Artysta zaczynał karierę jako 13-latek, wtedy też zadebiutował podczas eliminacji do 8. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu . Bajor od początku nie ograniczał się do jednej dziedziny sztuki i bardzo szybko zyskał uznanie również jako aktor. Swoją pierwszą rolę dostał w filmie Agnieszki Holland "Wieczór u Abdona" , grał wtedy u boku Beaty Tyszkiewicz .

Choć 66-latek posiada ogromny dorobek artystyczny, to nigdy nie zdecydował się założyć rodziny . Obecnie grono jego najbliższych to bliscy młodszego brata Piotra. Kilka lat temu artysta wyznał, że w pewnym sensie żałuje swoich życiowych wyborów .

Przez to, że nie mam najbliższej rodziny, siłą rzeczy, nie wszedłem w tę codzienną, normalną i taką ciepło-gorącą egzystencję. Mam mamę, brata, bratanicę, dalszą rodzinę, przyjaciół, ale to nie jest to, co powinno się mieć, żeby spełniła się normalna kolej rzeczy.