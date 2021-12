Michał Bajor został OKRADZIONY: "Przede mną spore kłopoty"

Ostatnio Bajor zawitał ze swoim recitalem do Krakowa. Występ jak zwykle był udany, a publiczność oczarowana, jednak po wszystkim artystę spotkała niemiła niespodzianka.

Za mną dzisiejszy cudowny koncert w Krakowie ze wspaniałą publicznością. No, ale niestety na końcu zgrzyt. Po wyjściu z sali koncertowej Kina Kijów okazało, że ktoś wyrwał i ukradł z tyłu mojego samochodu tablicę rejestracyjną - pisze muzyk na Instagramie.

Bajor bierze pod uwagę, że ktoś mógł zrobić to dla "żartu" albo żeby popisać się przed znajomymi.

Mam nadzieję, że zrobił to zwykły złodziej i oczywiście zgłosiłem to już na policję, ale jeśli dokonał tego ktoś z moich widzów dla zabawy lub dla zaimponowania komuś to bardzo proszę, żeby zachował się honorowo, skontaktował się z moim agentem (dane na mojej oficjalnej stronie www.michalbajor.pl) i oddał tablicę jak najszybciej, bo przede mną spore kłopoty. Państwa serdecznie pozdrawiam, złodzieja - nie! - podkreśla Michał.