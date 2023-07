Michał G. zginął w tragicznym wypadku w Krakowie. Ujawniono jego ostatnią wiadomość do żony

W nocy z piątku na sobotę w okolicach mostu Dębnickiego w Krakowie doszło do wypadku samochodowego, na skutek którego zmarło czterech mężczyzn, Patryk Peretti, Marcin H., Michał G. i jego kuzyn Olek T. Obecnie Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza prowadzi śledztwo w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku.

Rodzice ofiary krakowskiego wypadku zdradzili treść jego ostatniego SMS-a

Zdaniem rodziców Michała, o 1 w nocy mężczyzna wysłał do żony ostatniego SMS-a, w którym napisał, że "zaraz wraca z Olkiem do domu". Panowie planowali zamówić taksówkę , ale w pewnym momencie zadzwonił do nich Patryk. Ostatecznie syn Sylwii Peretti spotkał się z nimi przed Galerią Krakowską.