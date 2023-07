Rodzice ofiary krakowskiego wypadku przerwali milczenie. Mówią o "dwóch obliczach" syna Sylwii Peretti. "To dla nas niepojęte"

W sobotni poranek media obiegła wiadomość o tragicznym wypadku w Krakowie, w wyniku którego zginęło czterech młodych mężczyzn. Szybko ustalono, że jedną z ofiar okazał się syn znanej z programu "Królowe życia" Sylwii Peretti . Kilka dni później prokuratura potwierdziła, że to właśnie Patryk Peretti kierował autem w chwili wypadku. Śledztwo w sprawie przerażającego zdarzenia jest w toku, a do mediów wciąż napływają nowe informacje dotyczące feralnej, sobotniej nocy.

Rodzice ofiary krakowskiego wypadku udzielili wypadku. Tak wspominają syna Sylwii Peretti

Rodzice Michała G. są w szoku, że ich syn spotkał się z Patrykiem

Z racji tego, że panowie prawdopodobnie nie spotykali się od około roku, rodzice Michała byli wyjątkowo zaskoczeni, że ich syn wybrał się na nocny rajd z dawnym przyjacielem. 24-latek miał nawet o 1 w nocy napisać żonie, że wraca do domu, jednak Patryk przekonał go do spotkania.

Przypuszczamy, że Patryk podjął kolejną próbę pogodzenia się z przyjacielem. (...) Nikt normalny nie jedzie tak szybko przez aleje, on nie miał nic do stracenia. Dlatego gnał jak szalony na oślep, tak jakby chciał się w tym zatracić i zabić... Mógł sam sobie tak jeździć, jeśli mu było wszystko jedno. Ale wiedział, że nie jedzie sam. (...) Nie dociera do nas, że naszego syna już nie będzie z nami… Wkładał taką radość w nasze życie, był radosnym i lubianym chłopakiem. To dla nas niepojęte i straszny ból - podkreślali rodzice Michała G.