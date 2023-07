Przechodzień może okazać się kluczowym świadkiem ws. wypadku Patryka Perettiego: "Kraków jest naszpikowany kamerami monitoringu" (WIDEO)

Rose 1 godz. temu zgłoś do moderacji 46 0 Odpowiedz

I się zaczyna, bo przechodzien nieodpowiedzialny. Wine ponosi bezmyślność kierowcy, który pędził po śmierć swoją i swoich kolegów. Jakby jechał 40-50km/h nie doszłoby do tej tragedii. Pani P, powinna teraz wypłacić odszkodowanie rodzinie, bo dobrze od lat wiedziała co jej syn wyprawia i kompletnie nic z tym nie robila. Sama się chwaliła że straciła prawko przy 94 punktach? Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci i ich zachowanie. Skończmy promować celebrytów, bo tego są skutki właśnie. Dzieci dostaja kasę i szaleją. Zaznaczę, że to nie jest hejt. Wszyscy w mediach opłakują Patryka, a co z jego kolegami? O nich nikt nie łaska pisać? Owszem, Peretii straciła syna, rodzinna tragedia jest ale zgodnie z prawem nazywajmy rzeczy po imieniu, jej syn zabił 3 osoby i mógł znacznie więcej. I wszyscy celebryci którzy stają po jej stronie powinni pomyśleć najpierw " a co gdyby moje dziecko było pasażerem". Tez by bronili? Skoro twierdzą, że się z nią przyjaźnią to na bank wiedzieli co Patryk wyczynia za kółkiem i mogli jej to uzmysłowic jeśli sama nie widziała problemu. Tylko, że problemu się nie widzi, póki nie stanie się tragedią. A teraz pewnie jeszcze za brak odpowiedzialności posądza pieszego, który może się spieszył do domu do rodziny i chciał najkrótsza droga się tam dostać, a może na przejściu zgodnie z prawem było towarzystwo którego lepiej unikac. Teraz trwa wybielanie Patryka, bo już wiele artykułów było jaki to byl dobry człowiek... No był, szkoda że do grobu zabrał innych. Żeby prowadzić auto trzeba być odpowiedzialnym za życie swoje i innych