Pogrzeb syna Sylwii Peretti. Wiadomo, gdzie i kiedy odbędzie się pochówek Patryka Perettiego

Piętnujmy takie zachowania! Nie dawajmy przyzwolenia na łamanie prawa! On mógł zabić jeszcze dziesiątki niewinnych ludzi, gdyby stali na ulicy która przeorał. Każdy z nas może każdego dnia paść ofiarą takich KRÓLÓW życia!!! Myślcie o tym, o was samych, o waszych dzieciach! Pamietajmy o dzieciach, które już straciły życie przez brawurę! Proszę nie akceptujmy takich zachowań, wybryków!! Mamy rozum, używajmy go, używajmy wyobraźni! POLICJA NIE MOŻE NIC ZROBIĆ WOBEC KROLOWYCH ŻYCIA to róbmy my, zwykli obywatele, właśnie piętnowaniem, krytykowaniem i BRAKIEM ZROZUMIENIA I WSPÓŁCZUCIA damy DOBRY przykład! Nie robi sie tak i koniec!!!!!! Tak jak nie biega sie po ulicy z siekiera machając na prawo i lewo, tak samo nie używa tak potężnej maszyny jak auto jako zabawki!!!!