Sylwia Peretti straciła syna w wypadku i wylał się na nią hejt. Stanowczo zareagowała

W noc z 14 na 15 lipca syn Sylwii Peretti zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Do zdarzenia doszło w Krakowie. Podczas przejazdu przez most Dębnicki, kierowca stracił kontrolę nad autem, co spowodowało dachowanie samochodu. Niestety, w wyniku tego zdarzenia zginęli wszyscy czterej pasażerowie, w tym 24-letni Patryk.