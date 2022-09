Michał i Pola Wiśniewscy ODNOWILI PRZYSIĘGĘ ŚLUBNĄ! Żona numer PIĘĆ zachwyciła w białej sukni (ZDJĘCIA)

Chwile. To ta jedna, spośród wyjątkowych, która zapadła w naszych sercach na zawsze. Było pięknie i niesamowicie wzruszająco. Jesteśmy ogromnie poruszeni i wdzięczni naszym najbliższym, że byli tego dnia z nami, i że wspólnie mogliśmy celebrować miłość. Wszystkich szczerych uśmiechów, czułych gestów i dobrych słów nie zapomnimy nigdy. Love - napisali na Instagramie Michał z Polą.

W rozmowie z Faktem wyjaśnił, że nie było to jednak wesele, które swego czasu miał w planach wyprawić.

Zafundowałem sobie miłość, po prostu miłość, nic materialnego. Ja już wcześniej wszystko miałem. Dziś dbam o to co w sercu, pielęgnuję miłość każdego dnia. To już trwa trzy i pół roku. I jest cudnie - rozpływa się gwiazdor na łamach Faktu.