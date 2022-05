Troskliwy Michał Wiśniewski NA ZMIANĘ KARMI synka i ukochaną Polę w restauracji (ZDJĘCIA)

Aktualnie żoną Michała jest Pola, którą poznał przez aplikację randkową. Jak sam niedawno opowiadał, poczuł, że "naprawdę chciała go poznać" i to otworzyło go na relację. Na trzeciej randce postanowił zaimponować jej licencją pilota i zabrał ją w podróż samolotem. Ponoć był to "romantyczny lot o zachodzie słońca", jednak słowa, jakimi Wiśniewski określił to spotkanie, były już nieco mniej romantyczne...