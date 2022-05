Nina Terentiew MIAŻDŻY Michała Wiśniewskiego: "Jest chyba najgorszym mężem"

Kolejną jego wybranką została Dominika Tajner, córka znanego trenera skoczków narciarskich. Jak można było się spodziewać, ona również nie spełniła oczekiwań Michała i w 2019 roku doszło do rozstania. Tajner wyznała wówczas, że "jest jej bardzo przykro i nie spodziewała się" , że jej mąż złoży pozew o rozwód.

Tymczasem Wiśniewski błyskawicznie założył konto w aplikacji randkowej, gdzie poznał Polę - fotografkę z kilkorgiem dzieci. Jak sam ostatnio wyznał, "poświęciła ona czas, aby go poznać", zatem on również chciał poznać ją. Na trzecią randkę zabrał ją w podróż samolotem, co dość niefortunnie określił słowami: "Dała się przelecieć".