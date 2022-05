Michał Wiśniewski nie odpuszcza Karolinie Pisarek: "Gdybym poszedł do "Tańca z Gwiazdami", wystawiłbym się na POŚMIEWISKO" (WIDEO)

Teraz do sprawy w rozmowie z reporterem Pudelka odniósł się sam oskarżony. Jak twierdzi Michał , miał on okazję poznać Karolinę i bardzo ją polubił:

Życzę Karolinie i jej mężowi wszystkiego najlepszego. Ja się spotkałem wtedy z Karoliną, porozmawialiśmy, bardzo fajna dziewczyna. Nie wiem, co to była za chwila słabości , ale rozumiem, że rola jurora jest niewdzięczna. Ale absolutnie nie dwulicowa. Ja zawsze mówiłem, co myślę i za to dostaje mi się najbardziej - powiedział.

Nie ma takich ludzi, którzy byliby najlepsi. Dlatego nie poszedłem do programu "Taniec z Gwiazdami" - dlatego że nie sprawia mi to przyjemności i wystawiałbym się odrobinę na pośmiewisko. To byłoby zabawne. Z moim dystansem do siebie bym to przeżył.