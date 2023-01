Michał Juszczakiewicz był gospodarzem "Od przedszkola do Opola". Jak dziś wygląda i czym się zajmuje? (ZDJĘCIA)

"Od przedszkola do Opola" to kultowe, emitowane w latach 1995-2007 show, które dawało wówczas uzdolnionym wokalnie dzieciom prawdziwe pole do popisu. W programie TVP udział wzięło kilka dziś zawodowo związanych z muzyką znanych twarzy, takich jak na przykład Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder czy Daria Zawiałow. Choć swego czasu Jacek Kurski snuł plany przywrócenia formatu, na planach się skończyło.