Michał Kassin dokonał COMING OUTU. Taneczny partner Roksany Węgiel pokazał romantyczne nagranie z partnerem (WIDEO)

Michał Kassin przedstawił w sieci swojego partnera

Po tygodniach spekulacji stało się oczywiste, z jakiego powodu 27-latek mógł spać spokojnie. Michał Kassin potwierdził właśnie swój związek z bliskim znajomym z planu. Jego partnerem okazał się absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, a zarazem uczestnik 6. edycji programu "You Can Dance. Po prostu tańcz" Jakub Pursa, który również niedawno zasilił skład widowiska, pomagając parom w przygotowaniach do tańca współczesnego.