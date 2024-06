Michał Kassin zdradza, jak Roksana Węgiel zareagowała na jego ZWIĄZEK z Jakubem Pursą. "O matko!"

To była pierwsza próba do "TzG", która odbyła się na miesiąc przed emisją programu w studio, w którym na co dzień pracuję. Kilka lat temu pracowałem z Roksaną Węgiel przed jej występem na Eurowizji Junior, a potem przy jednym z jej teledysków, więc gdy zobaczyłem ją na korytarzu, od razu zapytałem, z kim tańczy. I wtedy pojawił się on. Stanął w drzwiach, cały na biało - wspominał Jakub Pursa.

Wyszedłem zza rogu i powiedziałem, że ze mną. To był wczesny ranek, byłem totalnie niewyspany, wstałem lewą nogą, a do tego byłem dość zestresowany. Kojarzyłem Kubę z Instagrama, chociażby z tego, że wrzucał tam treści LGBT+, ale… chyba nawet się nie przedstawiłem - dodał Michał Kassin.

Wiadomo, jak Roksana Węgiel zareagowała na wieści o związku Michała Kassina

Na kolejnym treningu mi pogratulowała, życzyła powodzenia. Roxie domyślała się wcześniej, bo pewnego razu przyszedł do nas Kuba i obiecał, że jak będzie taniec współczesny w programie, to on ułoży nam choreografię. Za chwilę wpadł inny tancerz i obiecał nam to samo. Gdy wyszedł, mówię do Roksany: "Boże, wszyscy chcą z tobą pracować!", a Roxi na to: "Nie, nie, raczej o ciebie tu chodzi!" - wtrącił Kassin.