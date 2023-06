Michał Kempa DRWI z Krzysztofa Stanowskiego pod wpisem dziennikarza o Joannie Opoździe. Ma rację?

Gość 19 min. temu zgłoś do moderacji 14 18 Odpowiedz

Stanowski jako jedyny wśród ludzi z mediów głośno mówi to co społeczeństwo widzi , wk*a się i jest bezsilne bo mimo że jest nas wielu nasz glos jest niesłyszalny albo nie chce być usłyszany przez pseudo celebrytów , wszelkie gwiazdy TV itp.po prostu osoby z show bizu . CZAS KU*A SKOŃCZYĆ Z TĄ PATOLOGIĄ , KŁAMSTWAMI , ROBIENIEM NAS IDIOTÓW I WCISKANIEM KITU ,DOKLEJANIA ŁATKI HEYTERÓW podczas gdy jest to krytyka I WIELU WIELU INNYCH NIEPRAWD KTÓRYMI NAS KARMIĄ ci "znani i lubiani" .Niestety z przykrością stwierdzam że większość tego "towarzystwa" to kobiety , chociaż nie brakuje panów ale są oni w mniejszości.STANOWSKI MA RACJĘ CZAS OBNAŻYĆ TĄ PATOLOGIĘ!!!. Będą spadać na niego cięgi ,celebryctwo się obrazi ale ktoś powinien na serio zająć się tym.Do mnie argument w przypadku Opozdy , Stępień , Taraszkiewicz i tp.że biedna dziewczyna , samotna matka , skrzywdzona przez życie , zdradzona itp , itd nie dociera bo potrafię ocenić to co widzę w realu a co na insta.Tu zgrywają święte matki Polki a swoje za uszami noszą , sprzedają swoje życie w każdym aspekcie nawet bardzo osobistym w takich chwilach że normalnemu człowiekowi nie przyszło by publikowanie albo informowanie osób postronnych o sytuacji , zero granic .Dramat.Stanowski punktując takie zachowania , przypadki kłamstw pokazuje prawdziwą twarz tych ludzi .NIECH NIE ROBIĄ NAS W CH*A.Stanowski trzyma za ciebie kciuki.