Michał Koterski harcuje z synkiem na sopockiej plaży. Wyeksponował OGROMNY tatuaż na brzuchu (ZDJĘCIA)

Michał Koterski i Marcela Leszczak długo nie potrafili stworzyć harmonijnego związku. Po niezliczonej ilości burzliwych rozstań i powrotów rodzice małego Frysia udali się w końcu na terapię dla par, która - ku ich uciesze - przyniosła oszałamiające rezultaty i wskazała im, co w życiu jest naprawdę istotne . Od wielkiego pojednania celebrycka para znowu wiedzie "la dolce vita". Ich stosunki na tyle się poprawiły, że aż zdecydowali się przenieść związek na kolejny poziom i wziąć ślub.

Jak zdążyliśmy się już niejednokrotnie przekonać, para z siedmioletnim stażem związku dokłada wszelkich starań, by podtrzymać ogień w ich relacji. Niedawno Leszczak z dumą zaprezentowała fragment konwersacji z małżonkiem, w którym zaślepiony pożądaniem Misiek prosi lubą, by pokazała mu swoje nagie piersi.

Jednemu z tamtejszych fotografów udało się udokumentować słodkie rodzinne chwile Miśka z małym Fryderykiem, któremu troskliwy tata zapełnił moc atrakcji. Na zdjęciach próżno było szukać Marceli, która korzystała w tym czasie z bogatej oferty hotelowego SPA. Najpierw Koterski grał z synem w piłkę na plaży, by po jakimś czasie zabrać go do pobliskiej knajpki, gdzie spałaszowali tortille. W oczy rzucał się obszerny tatuaż pokrywający brzuch aktora przedstawiający ilustrację z książki "Mały książę".