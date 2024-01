Michał Koterski i Marcela Leszczak wzięli ślub. Takie OBRĄCZKI wybrali. Cena może zaskoczyć (FOTO)

Tyle kosztują obrączki Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Postawili na luksusową markę

Państwo Koterscy nie zamierzali przysięgać sobie miłości i wierności, zakładając na palce byle co. Na ich najnowszej fotografii widać wyraźnie, że zdecydowali się na pierścienie luksusowej marki Cartier. Obrączki z kolekcji Love, na które się zdecydowali, wykonane są z żółtego złota. Jeżeli chodzi zaś o koszt, to wybrali te, których cena waha się w granicach od sześciu do 10 tysięcy złotych. Co ciekawe, są to jedne z tańszych modeli tego rodzaju biżuterii od Cartier. Wersje obrączek z białego bądź różowego złota potrafią być nawet cztery razy droższe od tych, które wybrali rodzice Fryderyka.