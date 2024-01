Michał Koterski i Marcela Leszczak zdradzili, GDZIE udali się w podróż poślubną. Wycieczka z rozmachem?

Misiek Koterski długo był jedną z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Nie stronił od używek, a jego problemy były szeroko komentowane w kolorowej prasie. Dziś wiele osób uważa go niemal za wzór do naśladowania. To dlatego, że udało mu się wygrać walkę z nałogami, a nawet założyć rodzinę.