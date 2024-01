Marcela Leszczak i Michał Koterski zaręczyli się po 23 DNIACH ZNAJOMOŚCI. A potem? Ciąża, rozstanie, romans z inną. Oto historia ich miłości

Związek Michała Koterskiego i Marceli Leszczak - jak się poznali?

Początki miłości Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak sięgają nocy sylwestrowej 2016 roku, wtedy to para poznała się podczas jednego ze spektakli.

Tuż przed spektaklem producentka przyprowadziła do garderoby Marcelę. Pamiętam, że podałem jej rękę, spojrzałem na nią… i zamurowało mnie . Widziałem, że ona też się zawstydziła, wbiła wzrok w telefon i tak staliśmy obok siebie, nie rozmawiając, co było bardzo krępujące. Zaczął się spektakl, a ja nie mogłem skupić się na graniu, cały czas myślałem o tym, gdzie ona siedzi - zdradził aktor na łamach "VIVY!".

Tuż po zakończeniu przedstawienia było organizowane spotkanie w klubie na Mazowieckiej. Mimo że Koterski nie jest fanem tego typu imprez, stwierdził, że "jest sylwester, pójdę, oni się napiją, złożę im życzenia i wrócę do domu". Na imprezę wybrała się także Marcela, która przez całą drogę rozmawiała z Michałem. Oboje natychmiast złapali wspólny język. W lokalu ich drogi się rozeszły, jednak nie na długo. Po godzinie czasu Marcela wróciła do Miśka i poprosiła go o wspólne towarzystwo, modelka była wówczas napastowana przez jednego z gości i chciała pozbyć się natrętnego adoratora. Ostatecznie oboje spędzili wspólnie w klubie całą noc na rozmowach.