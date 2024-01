Król Fryderyk X i królowa Maria zadają szyku podczas pierwszego wyjścia w nowych rolach. Odwiedzili duński parlament (ZDJĘCIA)

W duńskiej rodzinie królewskiej w ostatnim czasie niewątpliwie dużo się dzieje. W noworocznym orędziu do poddanych królowa Małgorzata II poinformowała, że zrzeka się tronu po 52 latach panowania. 14 stycznia monarchini oficjalnie przekazała władzę najstarszemu synowi, 55-letniemu księciu Fryderykowi. Tego dnia królowa podpisała akt abdykacji, zaś premier Mette Frederiksen ogłosiła Fryderyka X królem Danii. Podczas niedzielnych uroczystości nowy monarcha powitał poddanych z balkonu Pałacu Christiansborg, a w podniosłej chwili towarzyszyli mu najbliżsi, w tym czwórka pociech oraz małżonka Maria, świeżo upieczona królowa Danii. Gratulacje nowemu władcy zdążył już złożyć król Karol III.

Wygląda na to, że po całym zamieszaniu towarzyszącym przekazaniu władzy król i królowa Danii nie mogli liczyć na chwilę wytchnienia. Zaledwie dzień po uroczystościach w Kopenhadze Fryderyk X i Maria rozpoczęli wywiązywanie się z nowych obowiązków. W poniedziałek odbyło się pierwsze oficjalne wyjście królewskiej pary. Król i jego żona odwiedzili siedzibę duńskiego parlamentu. Małżonkom podczas wizyty towarzyszyli inny członkowie duńskiej rodziny królewskiej. W gronie tym znaleźli się najstarszy potomek pary, 18-letni Christian oraz brat króla, książę Joachim. W parlamencie pojawiła się również królowa Małgorzata II oraz jej siostra Benedikte.

Pierwsze oficjalne wyjście króla Fryderyka X i królowej Marii zostało rzecz jasna udokumentowane przez fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili parę i ich bliskich tuż przed wejściem do budynku parlamentu. Nowy monarcha miał na sobie garnitur, a jego żona pełnienie oficjalnych obowiązków rozpoczęła w równie eleganckim wydaniu. 51-letnia królowa Maria duński parlament odwiedziła w szykownej kreacji w kolorze głębokiego błękitu, do której dobrała proste szpilki, efektowne nakrycie głowy i skórzane rękawiczki. Królowa dzierżyła też w dłoniach niewielki bukiet kwiatów.

Fryderyk i Maria przybyli do parlamentu, pozdrawiając innych zgromadzonych szerokimi uśmiechami. Po wejściu do budynku królewska para udała się do sali obrad, po czym zajęła miejsca na loży. Tuż za nimi zasiadła królowa Małgorzata. Podczas wyjścia członkowie rodziny królewskiej wysłuchali przemówienia duńskiej premier, jak również obejrzeli wystąpienia posłów. Król i jego bliscy mieli także okazję zobaczyć występ dziewczęcego chóru, który wykonał utwór będący ponoć jedną z ulubionych pieśni nowej królowej.