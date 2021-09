Michał Koterski obściskuje Dagmarę Bryzek podczas prób do koncertu w Opolu (ZDJĘCIA)

Bryzek pojawiła się na scenie kilka godzin przed zaplanowanym występem. Podczas próby z widowni ukochaną wspierał jej partner. Wyluzowany Misiek kontemplował obecność swej miłości na scenie, od czasu do czasu nurkując nosem w telefonie.

W pewnym momencie Dagmara dołączyła do Koterskiego, który wykorzystał moment, by przytulić się do niej na oczach fotoreporterów.