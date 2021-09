Wyrwana z przerwy na e-papierosa Marcela Leszczak pozuje z fanami i prezentuje wachlarz min (ZDJĘCIA)

Magda 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Co z tymi kobietami? Facet ma małe dziecko i taka jedna z drugą się wiąże z typkiem. Na co liczą? Na wierność i miłość po grób? No a druga kwestia takie to są wolne związki z dziećmi. Dziś facet jest a jutro go nie ma, bo zobowiązań żadnych. Nad rozwodem to się trzeba odrobinę zastanowić.