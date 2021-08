Misiek Koterski i jego nowa sympatia bawili się na jednej imprezie z MARCELĄ LESZCZAK! Zrobiło się niezręcznie?

Od wielu miesięcy z obozu Marceli Leszczak i Miśka Koterskiego docierały do nas wieści, że między "zakochanymi" nie dzieje się najlepiej. Raz po raz któreś z rodziców małego Fryderyka wysyłało za pośrednictwem Instagrama sygnały, że ich związek dłużej już nie pociągnie. Przykre wizje ziściły się ostatecznie przed kilkoma miesiącami. Na początku roku parka potwierdziła definitywne (tym razem) rozstanie.

Misiek Koterski statusem singla cieszył się jednak stosunkowo niedługo. W ubiegłym tygodniu kolorową prasę obiegła informacja, że aktor już znalazł sobie nową sympatię w osobie 23-letniej Dagmary Bryzek. Dziewczyna próbowała do tej pory zabłysnąć podrygami w Koronie królów, dopiero jednak zażyłość z Miśkiem przyniosła jej upragniony rozgłos.

Zarówno Koterski jak i Leszczak starają się ponoć podtrzymać przyjacielskie stosunki ze względu na dobro synka. Niepowtarzalna okazja do przetestowania ambitnych założeń nadarzyła im się w ostatnią sobotę. Wtedy to byli partnerzy wpadli na siebie na imprezie urodzinowej cenionego w celebryckich kręgach makijażysty. Spotkanie mogło być niestety odrobinę niezręczne, na miejscu obecna była też bowiem Bryzek, która nieustannie wdzięczyła się do Koterskiego.

Na instagramowych relacjach z przyjęcia obserwujemy, jak Bryzek co rusz posyła buziaczki w kierunku Miśka. Para robiła sobie wspólne zdjęcia i wzajemnie dokumentowała reakcje na prezentowane na scenie popisy akrobatyczne. Część atrakcji ominęła niestety Marcelę, która przybyła do klubu ze sporym opóźnieniem. Myślicie, że przypadkowo...?

Jeżeli Marcelina liczy jednak, że najbliższym czasie uda jej się pogadać z Miśkiem na osobności, to może ją czekać spore rozczarowanie. Koterski najwyraźniej już tak bardzo zżył się z Bryzek, że pragnie mieć ją teraz cały czas przy sobie. Gdy jest to niestety z różnych powodów niemożliwe, celebryta owija nadgarstek należącą (najpewniej) do Dagmary frotką, która wydziela ponoć charakterystyczny zapach.

A co Ty masz za frotkę na ręce? Co to za frotka? - dziwił się ostatnio na InstaStoreis kolega Miśka - Rafał Zawierucha.

Zazdroszczą mi mojej frotki, ale tylko ja mam frotkę. To jest moja frotka. Wącham ją zawsze, a czyj to zapach, to sami zgadniecie. Odpowiadajcie! Quiz już się zaczął. Będzie wielka nagroda - zażartował w odpowiedzi rozkochany Misiek.

Wiedzieliście, że taki z niego romantyk?