Marcela Leszczak pręży się w bikini przed lustrem. Chce wzbudzić zazdrość Michała Koterskiego? (ZDJĘCIA)

Bardzo ładnie wygląda. Słabe jest to, że po rozstaniu prawie każdej pary, zawsze się zakłada, że to facet odszedł a kobieta tęskni i robi wszystko, żeby on żałował. Serio? Ja też się rozwiodłam i wszyscy znajomi myśleli, że to mąż odszedł ode mnie. A to ja zdecydowałam o rozwodzie. Były mąż tego nie chciał. A, że o słabym związku nie opowiadałam na prawo i lewo, nikt nie wiedział jak sytuacja wyglądala w rzeczywistości. 🤷 Kobieta zostaje z dzieckiem i ma mniejsze szanse na znalezienie fajnego partnera. Bo z dzieckiem u boku nie może sobie pozwolić na niewiadomo ile prób i bylejakość. Gdyby to mężczyzna zostawał z dzieckiem, to panom byłoby trudniej znaleźć nową partnerkę a panie w ciągu kilku dni miałyby kogoś u swojego boku. Zwłaszcza tak ładne jak Marcelina.