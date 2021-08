Rozanielony Michał Koterski celebruje słodkie chwile z 23-letnią ukochaną nad kawałkiem bezy (FOTO)

Jeszcze do niedawna Michał Koterski tworzył wyjątkowo medialny związek z Marceliną Leszczak , którego owocem jest syn Fryderyk . Relacja Miśka i Marceli była na tyle skomplikowana, że w pewnym momencie celebryci sami już chyba nie wiedzieli czy są jeszcze razem, czy już nie. Ostatecznie uczestniczka Top Model rozwiała wątpliwości fanów w lipcu, ujawniając, że definitywnie rozstała się Miśkiem na początku roku. Syn Marka Koterskiego nie rozpaczał jednak zbyt długo po utracie partnerki i szybko znalazł dla niej "godną" następczynię.

W poniedziałek informowaliśmy Was, że Michał Koterski spotkał nowy obiekt westchnień na planie produkcji Gdzie Diabeł Nie Może, Tam Baby Pośle, w której wciela się w jedną z głównych ról. O romansie Miśka poinformował sam reżyser filmu, Janusz Iwanowski , ujawniając, że sympatią aktora jest 23-letnia Dagmara Bryzek znana m.in. z serialu Korona królów.

Gdy informacja o nowej relacji Koterskiego obiegła media, 41-latek wolał nie składać publicznych deklaracji na temat nowej miłości, ograniczając się do apelu, by "dać czas czasowi". Wiele jednak wskazuje na to, że związek z Bryzek rozwija się dynamicznie, o czym świadczyć mogą najnowsze zdjęcia na ich Instastory. Zarówno Michał, jak i Dagmara opublikowali bowiem na swoich profilach fotografie z romantycznej randki w cukierni, gdzie kontemplowali wspólny czas nad kawałkiem bezy. Fotki zostały opatrzone czerwonymi serduszkami.