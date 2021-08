Kim jest Dagmara Bryzek, nowa miłość Michała Koterskiego? Wielbicielka jogi, serialowa królowa Jadwiga i aspirująca gwiazda TVP (ZDJĘCIA)

Gala 25 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Wiele osób mówi , ze za ładna dla niego ☝️Ja mam podobnie , jestem z mężczyzna przeciętnej urody , wszyscy mówią ...jesteś za ładna do niego ,,,, ale wiecie co nigdy bym go nie zamieniła na żadnego modela ...jest wspaniałym facetem kocham go bardzo ...i może tak samo jest ...ze ta piękna kobieta widzi coś więcej niż tylko urodę Miska ...😀