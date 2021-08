Misiek Koterski ma NOWĄ DZIEWCZYNĘ! Wygadał się... REŻYSER. "Zakochali się bez pamięci" (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Koterski: "My z Ptysią lubimy do dobrego hotelu, nie pojedziemy do "Azja Express"

Ostatnio Misiek pracuje przy filmie "Gdzie Diabeł Nie Może, Tam Baby Pośle". Okazuje się, że na planie znalazł miłość. Reżyser filmu, Janusz Iwanowski, niespodziewanie zdradził, że nowym obiektem westchnień Koterskiego jest 23-letnia Dagmara Bryzek znana m.in. z serialu "Korona królów". Co ciekawe, to również zawodowa tancerka tańca towarzyskiego.

Nie chcę powiedzieć, bo jeszcze nie jestem na to gotowy. Ale jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. Ja się nie ukrywam (...) jest takie przysłowie: "Daj czas czasowi" - miotał się zapytany o nowy związek przez dziennikarza "Faktu".