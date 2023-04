Michał Koterski rozlicza Kubę Wojewódzkiego z przyjaźni, a dziennikarz przypomina: "Jadłeś i piłeś na mój rachunek przez parę tygodni"

Michał Koterski w ramach promocji swojej książki "Michał Koterski. To już moje ostatnie życie" był goście podcastu "Wojewódzki&Kędzierski". Aktor przez wiele lat borykał się z problemami z narkotykami i alkoholem. Podczas rozmowy po raz kolejny wrócił wspomnieniami do trudnych chwil. W pewnym jednak momencie panowie wdali się w słowne potyczki.

Pamiętasz, jak kiedyś zadzwoniłeś do mnie w dniu swoich urodzin i powiedziałeś, że jesteś samotny, że nikt o tobie nie pamięta i ja pojechałem do ciebie, dałem ci kurtkę skórzaną, napiliśmy się wina, celebrowaliśmy twoje urodziny, a po paru godzinach zadzwonili do mnie znajomi, że jesteś w klubie i opowiadasz, że Kuba chyba jest p*****m, bo dał ci kurtkę bez okazji - powiedział Wojewódzki.