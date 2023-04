O.S.T.R nie przyjdzie do Wojewódzkiego. Wypomina przeszłość jego ojca: Nie mógłbym zrobić tego swoim rodzicom"

Adam Ostrowski jest na polskiej scenie hip-hopowej od ponad 25 lat. Artysta ma na swoim koncie 20 albumów i 5 nominacji do Fryderyków. O.S.T.R nie należy do osób medialnych, zazwyczaj skupia się na muzyce, jednak tym razem zrobił wyjątek .

Ostrowski był ostatnio gościem podcastu Żurnalisty. Muzyk został zapytany o to, czemu nigdy nie przyjął zaproszenia do programu Kuby Wojewódzkiego . O.S.T.R podał wiele powodów. Większość z nich dotyczyła sposobu prowadzenia show i zachowania Wojewódzkiego.

[...] jest wiele rzeczy, które nas różni. Nie szydzę dowcipem ze swoich gości, którzy przychodzą do mnie do domu. I też nie chciałbym, żeby ktoś ze mnie szydził, jeśli ja przychodzę do niego - powiedział O.S.T.R.