Michał Koterski ubolewa nad decyzjami Antoniego Królikowskiego: "Widzę siebie z tamtych lat, bo tak samo zrujnowałem swoje życie"

Michał Koterski o Antonim Królikowskim. "Tak samo zrujnowałem swoje życie"

Do grona znanych osobistości, które wypowiedziały się w ostatnim czasie na temat Antoniego Królikowskiego dołączył wspomniany wcześniej Michał Koterski . Aktor, promując swoją książkę w podcaście "WojewódzkiKędzierski", zdradził, że marzy mu się, aby na jej podstawie zrealizowano wkrótce film . Stwierdził jednak stanowczo, że nie chciałby zagrać w nim samego siebie. Kuba Wojewódzki rzucił, że być może to idealna rola dla Antka Królikowskiego.

Antek jest naprawdę zdolnym aktorem. Dzisiaj, jak na niego patrzę, to niestety widzę siebie z tamtych lat, bo tak samo zrujnowałem swoje życie . Chodzi mi o to, w czym on teraz tkwi, nie chcę się rozwijać na ten temat, bo to jest jego życie - odpowiedział Misiek, nawiązując delikatnie do ostatnich afer z Królikowskim.

Michał Koterski porównał Antoniego Królikowskiego do siebie. Tak widzi jego przyszłość

Po prostu ta historia jest bardzo podobna do mojej, jeśli chodzi o substancje, jakie przyjmuje. Myślę, że jeśli on by się z tego wydostał, jeśli by wykonał ogromną pracę i dokonał przemiany, to myślę, że za parę lat, w trzeźwym życiu mógłby to rewelacyjnie zagrać - podsumował Koterski.