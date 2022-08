Michał Malinowski, serialowy Norbert z "Na Wspólnej", porzucił show biznes, wyjechał z Polski i przeszedł metamorfozę. Poznalibyście go? (FOTO)

Michał Malinowski nie należał nigdy do najpopularniejszych polskich aktorów, ale nie miał co narzekać na brak ofert z branży. Gwiazdor zyskał sławę za sprawą roli Norberta z "Na Wspólnej" . Pojawił się również w serialu "Pierwsza miłość", a nawet wystąpił w " Tańcu z gwiazdami" , gdzie uczył się pod okiem samej Agnieszki Kaczorowskiej .

Po prostu przyszedł czas, żeby zmierzyć się z czymś nowym, żeby dalej się rozwijać, żeby iść przed siebie. To była bardzo trudna decyzja. Nie jest łatwo z dnia na dzień rzucić to wszystko, fajną pracę, którą lubiłem, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie poczucie bezpieczeństwa – czasami trzeba się od tego odciąć, by móc się dalej rozwijać - powiedział przed laty w rozmowie z "Super Expressem".