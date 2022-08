Marianna Schreiber w fikuśnym bikini pluska się z córką w miejskim basenie i tłumaczy: "Nie prowadzę wystawnego życia" (ZDJĘCIA)

Zainteresowanie mediów Marianną przekłada się na jej "popularność" wśród paparazzi. Kilka dni temu niedoszła "top model" została sfotografowana podczas wizyty na jednym ze stołecznych basenów miejskich. Gdy zdjęcia celebrytki pluskającej się z córką ukazały się na łamach jednej z gazet, Schreiber odniosła się do publikacji w instagramowym wpisie. Żona Łukasza przyznała, że choć nie lubi zdjęć "z ukrycia", to cieszy się, że w artykule nie komentowano jej sylwetki czy wybranego miejsca wypoczynku. Zapewniła też, że - wbrew "pozorom" - niczym nie różni się od "zwykłych śmiertelniczek", dlatego wypad na stołeczne kąpielisko nie jest poniżej jej godności.

Można być żoną ministra, a wypoczywać na miejskim basenie z dzieckiem tak jak inni - napisała. Nie prowadzę żadnego wystawnego stylu życia. Jestem normalną obywatelką, robię to, co inni. Nie staram się epatować tym, co mam, bądź tym, co mogę mieć. Tutaj, na Muranowie się wychowałam, tutaj sama przychodziłam pływać jako dziecko, a dziś przychodzę ze swoją córeczką i spotykam znajomych "z podwórka", którzy przychodzą ze swoimi dziećmi.