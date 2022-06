Łukasz Schreiber jest PO ROZWODZIE! "Kiedy poznał Mariannę, był już po PRZEJŚCIACH"

Marianna Schreiber jest żoną ministra PiS - Łukasza Schreibera . O jego ukochanej głośno zrobiło się, gdy w tajemnicy przed mężem pojawiła się na castingu do programu "Top Model ". Pomimo tego, że w show nie zaszła zbyt daleko, to udało się jej uzyskać status celebrytki. Od tego czasu regularnie gości na imprezach branżowych i rozwija media społecznościowe, wypowiadając się najchętniej na temat bieżącej polityki.

Dwa miesiące temu Marianna Schreiber założyła własną partię o nazwie "Mam dość 2023". Celebrytka ma nadzieję, iż uda jej się sporo osiągnąć na polityczniej scenie, co nie do końca odpowiada jej mężowi. Często mówi się o tym, że działania świeżo upieczonej gwiazdy są przyczyną konfliktów w domu Schreiberów. Zdarza się także, że niedoszła "top model" sama porusza ten temat na Instagramie, potwierdzając informacje o wielokrotnych kryzysach w małżeństwie.

Tygodnikowi "Polityka" udało dotrzeć się do Marianny, która odniosła się do informacji na temat jej męża.

Mogę powiedzieć, że jeśli coś się wie od początku, to nie stanowi to problemu i nie ma wpływu na przyszłość, bo się o tym wie. Kocha się nie za coś, a pomimo wszystko i ja swego męża kocham niezależnie od tego, co było kiedyś. Liczy się człowiek, a nie jego przeszłość. Mój mąż jest dobrym ojcem i mężem, a to dla mnie najważniejsze - przyznała.