Michał Malitowski wziął ślub zaledwie kilka miesięcy po rozstaniu z matką swojej córki. Nowa żona pokazała fotki z ceremonii

Ola 12 min. temu

Musi być strasznym człowiekiem. Co innego, gdyby po ciuchu się rozstał i potem wziął ślub. A on chodził po szmatławcach i opowiadał o depresji, żeby „fanom” tańca z gwiazdami łezka się w oku zakręciła, jaki on biedny. Osobiście od początku tego nie łyknęłam, wiedziałam że musi być inna kobieta. Szkoda mi szczerze jego dziecka.