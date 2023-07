Michał Marszał z "NIE" się ożenił! "Łobuz kocha najbardziej" (FOTO)

Anka 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nienawidze stwierdzenia *Lobuz kocha najbardziej* wiecie Co to oznacza?? To jest ten typ Co wam nie da odejsc. Bedzie was gnebil psychicznie! stalkowal, dzwonil, nachodzil! I jedna rzecza jaka kobieta moze zrobic aby go sie pozbyc to zgosic go na policje jako przemoc domowa! Mialam tak. To wiem!! Zadny lobuz! Tylko wartosciowy facet!