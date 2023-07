Omenaa Mensah i Rafał Brzoska wzięli DRUGI ŚLUB! Małgorzata Rozenek pokazała ceremonię na Przylądku Dobrej Nadziei (ZDJĘCIA)

Wygląda na to, że ceremonie "odnawiania przysięgi małżeńskiej" powoli stają się najgorętszym trendem polskiego show biznesu. Zaledwie w ostatni piątek po raz kolejny świętowaliśmy miłość Anny i Roberta Lewandowskich we Włoszech, a tu już docierają do nas wieści o drugim ślubie Omeny Mensah i Rafała Brzoski . Oj, było na bogato.

O planach odnowienia przysięgi Mensah i Brzoska opowiadali już jakiś czas temu w DD TVN. Już wtedy zdradzili, że za lokalizację wybrali malowniczy Przylądek Dobrej Nadziei . Za fotorelację z wyprawionej z wielką pompą imprezy podziękować musimy Małgorzacie Rozenek , która pojawiła się na miejscu razem z Radosławem Majdanem . W załączonym do nagrania opisie sama nawet wyznała miłość "nowożeńcom", co oznacza, że romantyczna atmosfera ewidentnie jej się udzieliła.

To był najpiękniejszy ślub, na jakim byliśmy… Z szacunku do świata, ze zrozumienia różnorodności, wielkiej miłości do sobie nawzajem i innych, powstała ceremonia zapierająca dech w piersiach. Dziękujemy, że mogliśmy być jej częścią. Jak cała Wasza rodzina i wszyscy przyjaciele - Kochamy Was, na dobre i na złe, zawsze.