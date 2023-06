Omenaa Mensah i Rafał Brzoska wspominają początki swojej miłości. "Poznaliśmy się, kiedy NIE MIELIŚMY NIC"

Omenaa i Rafał: jak się poznali?

Omenaa już jakiś czas temu przyznała, że Rafał od początku zrobił na niej ogromne wrażenie. Pokusiła się nawet o stwierdzenie, że już po 40 sekundach była pewna, że to mężczyzna jej życia. Dla niego momentem przełomowym było założenie przez gwiazdę fundacji. A ile czasu potrzebowali, by odsłonić przed sobą swoje uczucia?

Żeby dać sobie wzajemnie do zrozumienia, że to jest "to", myślę, że miesiąc – skwitował Rafał Brzoska w rozmowie z "Dzień dobry TVN".