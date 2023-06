Królowa balu Omenaa Mensah ZAMIATA podłogę DRUGĄ kreacją na własnej imprezie. Fani: "OBŁĘDNIE" (FOTO)

Na wydarzeniu nie zabrakło znanych nazwisk. Wśród zaproszonych gości można było dostrzec między innymi: Barbarę Kurdej-Szatan, Edytę Pazurę i Cezarego Pazurę, Sandrę Kubicką czy Małgorzatę Rozenek. Pojawił się także Łukasz Jemioł, który, podobnie jak inni celebryci, relacjonował na Instagramie, co działo się tej wyjątkowej nocy. Wymyślne stroje to jeszcze nie wszystko, bo w relacji projektanta można było także podejrzeć luksus, który panował we wnętrzach. Nie zabrakło bowiem złotych dorożek i odzianych w dworskie stroje kelnerów.