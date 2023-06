Tłum gwiazd na charytatywnym balu u Omeny Mensah i Rafała Brzoski: Kożuchowska, Pazura, Kurdej-Szatan, Rozenek... (ZDJĘCIA)

Milosz 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Gad z tego biznesmena, od zlobbowania posła z Pis by zmienił pod jego potrzeby prawo, pakuje teraz te swoje urządzenia nawet pod bloki, budynki mieszkane, prywatne domy, bez właściwego podjazdu, bez parkingu, tarasuje chodniki, przejścia, generuje spaliny, zatruwa mieszkańcom życie. Jego biznes może być pod marketami, sklepami i stacjami benzynowymi gdzie jest parking by przyjąć auta klientow, ale nie pakowanie tego w inne miejsca, gdzie popadnie, gdzie tylko ktoś da mu kawałek gruntu pod dzierżawę. Nikt by nie chiał mieć tego pod domem, sluchac trzaskania dzwiczkami komórek z paczkami setki razy dziennie i chodnik i przejscie pod domem zatarasowany obcymi autami klientów.